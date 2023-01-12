Українка визнана найкращою бодібілдеркою світу

Міжнародна федерація фітнесу та бодібілдингу (IFBB) підбила підсумки року

Українська спортсменка Катерина Іщенко, яка блискуче виступила на чемпіонаті світу в Йонджу (Південна Корея), опинилася серед переможців світового рейтингу Міжнародної федерації фітнесу та бодібілдингу.

Киянка була визнана найкращою у дисципліні бодіфітнес за підсумками 2022 року, передає пресслужба Міністерства молоді та спорту України у Facebook. Торік у жовтні українка стала абсолютною чемпіонкою світу з бодіфітнесу на змаганнях у Південній Кореї, що стало найзначнішим досягненням у її кар’єрі.

Загалом у підсумковому рейтингу IFBB-2022 визначали найуспішніших атлетів у дев’яти дисциплінах.

"Вітаємо Катерину Іщенко та її тренера Віктора Кожушка за гідне представлення України на світовому рівні!" — йдеться у повідомленні від пресслужби Міністерства.

Раніше повідомлялося, що українка Анастасія Воскресенська блискуче виступила на Кубку світу з бодібілдингу та фітнесу у Санта-Сусанні (Іспанія).

Нагадаємо, українка Катерина Миронюк на Чемпіонаті світу з фіт-модель-2022 у Литві виграла "золото" в абсолютній категорії, а під час виконання гімну України спортсменка не стримала емоцій.