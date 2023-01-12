Украинка признана лучшей бодибилдершей мира

Международная федерации фитнеса и бодибилдинга (IFBB) подвела итоги года

Украинская спортсменка Екатерина Ищенко, которая блестяще выступила на чемпионате мира в Йонджу (Южная Корея), оказалась в числе победителей мирового рейтинга Международной федерации фитнеса и бодибилдинга.

Киевлянка была признана лучшей в дисциплине бодифитнес по итогам 2022 года, передает пресс-служба Министерства молодежи и спорта Украины в Facebook. В октябре прошлого года украинка стала абсолютной чемпионкой мира по бодифитнесу на соревнованиях в Южной Корее, что стало самым значимым достижением в ее карьере.

Всего в итоговом рейтинге IFBB-2022 определяли самых успешных атлетов в девяти дисциплинах.

"Поздравляем Екатерину Ищенко и ее тренера Виктора Кожушка за достойное представление Украины на мировом уровне!" — гласит сообщение от пресс-службы Министерства.

Ранее сообщалось, что украинка Анастасия Воскресенская блестяще выступила на Кубке мира по бодибилдингу и фитнесу в Санта-Сусанне (Испания).

Напомним, украинка Катерина Миронюк на Чемпионате мира по фит-модель-2022 в Литве выиграла "золото" в абсолютной категории, а во время исполнения гимна Украины спортсменка не сдержала эмоций.