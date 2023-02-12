Відома українська спортсменка виходить заміж (фото)

Дівчина сказала "Так" своєму обранцю

У суботу, 11 лютого, стало відомо, що чемпіонка світу з плавання (спина, 200 метрів), багаторазова чемпіонка Європи на короткій воді Дарина Зевіна, яка завершила кар’єру в грудні 2022 року, виходить заміж. Напередодні "Телеграф" розповідав про невдалу пропозицію фаната на футбольному матчі.

Про радісну подію в житті Зевіна повідомила на своїй сторінці в Instagram. Обранцем спортсменки є член збірної України з плавання на короткій воді Ілля Лінник. Заручилися спортсмени ще 10 січня. Крім того, пара поділилася фото, на якому видно кільце для заручин.

"Шановне панство, вона сказала "Так"! (10.01.2023) ", — йдеться у повідомленні під фото.

Зевіна – чемпіонка світу та Європи (6 разів) на короткій воді, чемпіонка світу (3) та Європи (3) серед юніорів, чемпіонка юнацьких Олімпійських ігор. Багаторазова рекордсменка України з плавання на спині.

Раніше повідомлялося, що на війні проти російських окупантів загинув головний тренер київської команди Mafia Swim Team, ультраплавець, чемпіон, рекордсмен Михайло Кобижча.

Нагадаємо, на Донбасі, захищаючи батьківщину, загинув плавець із Миколаєва, молодший лейтенант Володимир Ульяницький.