Известная украинская спортсменка выходит замуж (фото)

Девушка сказала "Да" своему избраннику

В субботу, 11 февраля, стало известно, что чемпионка мира по плаванию (спина, 200 метров), многократная чемпионка Европы на короткой воде Дарья Зевина, завершившая карьеру в декабре 2022 года, выходит замуж. Накануне "Телеграф" рассказывал о неудачном предложении фаната на футбольном матче.

О радостном событии в жизни Зевина сообщила на своей странице в Instagram. Избранником спортсменки является член сборной Украины по плаванию на короткой воде Илья Линник. Помолвились спортсмены еще 10 января. Кроме того, пара поделилась фото, на котором видно помолвочное кольцо.

"Уважаемые господа, она сказала "Да"! (10.01.2023)", — гласит сообщение под фото.

Зевина — чемпионка мира и Европы (6 раз) на короткой воде, чемпионка мира (3) и Европы (3) среди юниоров, чемпионка юношеских Олимпийских игр. Многократная рекордсменка Украины по плаванию на спине.

Ранее сообщалось, что на войне против российских оккупантов погиб главный тренер киевской команды Mafia Swim Team, ультрапловец, чемпион, рекордсмен Михаил Кобыжча.

Напомним, на Донбассе, защищая родину, погиб пловец из Николаева, младший лейтенант Владимир Ульяницкий.