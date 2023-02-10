В МОК вновь обвинили Украину в "клевете"

Спортивные чиновники хотят вернуть представителей стран-агрессоров в международный спорт

Как известно, глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в письме обратился к министру спорта и молодежи Украины, президенту Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадиму Гутцайту, который призвал к бойкоту Олимпийских игр в Париже в случае допуска россиян и белорусов на международный турнир.

В сети появилась полная версия обращения Баха к украинскому министру. Текстом письма, которое датировано 31 января, поделился журналист Хайо Зеппельт в Twitter.

Бах в очередной раз заявил, что россиян и белорусов хотят допустить до соревнований, чтобы избежать дискриминации, которая основывается на их национальности. При этом Томас выразил поддержку украинским спортсменам и не забыл ответить украинским властям, обвинившим МОК в "пропагандировании войны, убийств и разрушений".

"В контексте недопущения дискриминации два специальных докладчика Совета по правам человека ООН выразили серьезную обеспокоенность: "Мы выражаем серьезную обеспокоенность, в связи с рекомендацией запретить российским и белорусским спортсменам и официальным лицам, таким как судьи, участвовать в международных соревнованиях, основываясь исключительно на их национальности, что является важным вопросом. Это поднимает серьезные вопросы недопущения дискриминации".

Все мы в Олимпийском движении должны решить эту проблему. Эти две причины – резолюция ООН и беспокойство по поводу дискриминации – были основными мотивами для проведения Олимпийского саммита и последующих консультаций.

В этом контексте мы решительным образом отвергаем клеветнические заявления, сделанные некоторыми украинскими официальными лицами, обвиняющими МОК в "пропагандировании войны, убийств и разрушений". Такие высказывания не могут служить основой любой конструктивной дискуссии", — написал Бах в письме Гутцайту.

Полный перевод письма доступен на сайте Tribuna.

Добавим, что письмо было отправлено за несколько дней до Генассамблеи НОК Украины, на которой было решено бойкотировать Олимпийские игры-2024, если туда допустят россиян и белорусов в любом статусе.

Напомним, МОК хочет вернуть российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что таким образом организация "предлагает миру продвижение насилия, массовых убийств, разрушений", а президент Украины Владимир Зеленский пригласил Баха в Бахмут. В ответ МОК обвинил официальный Киев в "клевете".