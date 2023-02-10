У МОК знову звинуватили Україну в "наклепі"

Спортивні чиновники хочуть повернути представників країн-агресорів до міжнародного спорту

Як відомо, голова Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах у листі звернувся до міністра спорту та молоді України, президента Національного олімпійського комітету (НОК) України Вадима Гутцайта, який закликав до бойкоту Олімпійських ігор в Парижі у разі допуску росіян і білорусів.

У мережі з’явилася повна версія звернення Баха до українського міністра. Текстом листа, датованого 31 січня, поділився журналіст Хайо Зеппельт у Twitter.

Бах вкотре заявив, що росіян та білорусів хочуть допустити до змагань, щоб уникнути дискримінації, яка ґрунтується на їхній національності. При цьому Томас висловив підтримку українським спортсменам і не забув відповісти українській владі, яка звинуватила МОК у "пропагуванні війни, вбивств та руйнувань".

"У контексті недопущення дискримінації два спеціальних доповідачі Ради з прав людини ООН висловили серйозне занепокоєння: "Ми висловлюємо серйозне занепокоєння, у зв’язку з рекомендацією заборонити російським і білоруським спортсменам та офіційним особам, таким як судді, брати участь у міжнародних змаганнях, ґрунтуючись виключно на їх національності, що є важливим питанням. Це порушує серйозні питання щодо недопущення дискримінації".

Всі ми в Олімпійському русі маємо вирішити цю проблему. Ці дві причини – резолюція ООН та занепокоєння щодо дискримінації – були основними мотивами для проведення Олімпійського саміту та подальших консультацій.

У цьому контексті ми рішуче відкидаємо наклепницькі заяви, зроблені деякими українськими офіційними особами, які звинувачують МОК у "пропагуванні війни, вбивств та руйнувань". Такі висловлювання не можуть бути основою будь-якої конструктивної дискусії ”, — написав Бах у листі Гутцайту.

Повний переклад листа доступний на сайті Tribuna.

Додамо, що листа було відправлено за кілька днів до Генасамблеї НОК України, на якій було вирішено бойкотувати Олімпійські ігри-2024, якщо туди допустять росіян та білорусів у будь-якому статусі.

Нагадаємо, МОК хоче повернути російських та білоруських спортсменів на міжнародні змагання у нейтральному статусі. Радник глави офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що таким чином організація "пропонує світові просування насильства, масових вбивств, руйнувань", а президент України Володимир Зеленський запросив Баха до Бахмута. У відповідь МОК звинуватив офіційний Київ у "наклепі".