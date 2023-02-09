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Бах злякався погроз України: що написав глава МОК Гутцайту

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Томас Бах та Володимир Зеленський Новина оновлена 09 лютого 2023, 18:24
Томас Бах та Володимир Зеленський. Фото president.gov.ua

Позиція України не влаштовує Міжнародний олімпійський комітет (МОК)

Глава МОК Томас Бах звернувся до міністра спорту та молоді України та президента Національного олімпійського комітету (НОК) України Вадима Гутцайта у зв’язку з його заявою про можливий бойкот Олімпійських ігор-2024 у Парижі.

Про це повідомляє видання Reuters, яке ознайомилося з листом Баха до Гутцайта. У ньому глава МОК називає дії української сторони "вкрай сумними".

"Участь нейтральних спортсменів з російським чи білоруським паспортом в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі навіть не обговорювалася конкретно.

Тому ваш лист колегам з НОК, міжнародним федераціям, членам МОК та організаторам майбутніх Олімпійських ігор, який чинить на них тиск у спробі публічно вплинути на прийняття ними рішень, був сприйнятий переважною більшістю з них як мінімум вкрай сумно.

Кожен НОК зобов’язаний дотримуватись основоположних принципів Олімпійської хартії”, – написав Бах у листі.

Нагадаємо, МОК виступає за повернення росіян та білорусів до міжнародного спорту під нейтральним прапором. НОК України категорично проти цього, а тому пригрозив бойкотом Ігор у Парижі, якщо туди допустять представників країн-агресорів.

Проти повернення росіян у міжнародний спорт також виступили Велика Британія, Північні країни, Польща та балтійські країни.

Теги:
#МОК #НОК України #Томас Бах #Вадим Гутцайт