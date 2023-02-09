Бах испугался угроз Украины: что написал глава МОК Гутцайту

Позиция Украины не устраивает Международный олимпийский комитет (МОК)

Глава МОК Томас Бах обратился к министру спорта и молодежи Украины и президенту Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадиму Гутцайту в связи с его заявлением о возможном бойкоте Олимпийских игр-2024 в Париже.

Об этом сообщает издание Reuters, которое ознакомилось с письмом Баха к Гутцайту. В нем глава МОК называет действия украинской стороны "крайне прискорбными".

"Участие нейтральных спортсменов с российским или белорусским паспортом в Олимпийских играх 2024 года в Париже даже не обсуждалось конкретно.

Поэтому ваше письмо коллегам из НОК, международным федерациям, членам МОК и организаторам будущих Олимпийских игр, оказывающее на них давление в попытке публично повлиять на принятие ими решений, было воспринято подавляющим большинством из них как минимум крайне прискорбно.

Каждый НОК обязан соблюдать основополагающие принципы Олимпийской хартии", – написал Бах в письме.

Напомним, МОК выступает за возвращение россиян и белорусов в международный спорт под нейтральным флагом. НОК Украины категорически против этого, а потому пригрозил бойкотом Игр в Париже, если туда допустят представителей стран-агрессоров.

Против возвращения россиян в международный спорт также выступили Великобритания, Северные страны, Польша и балтийские страны.