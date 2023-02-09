Страна "Большой семерки" выступила против допуска россиян к Олимпиаде, Макрон колеблется

Франция пока не спешит оглашать свою позицию

Великобритания поддержала заявление Северных стран и выступила против участия российских спортсменов в Олимпийских играх в Париже.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на официального представителя премьер-министра страны Риши Сунака. В Британии считают, что о допуске россиян и белорусов к международным соревнованиям следует говорить только после окончания войны в Украине. В Лондоне отметили, что к россии сейчас "следует относиться как к государству-изгою".

"Мы и многие другие страны имеем однозначную позицию по этому вопросу, и хотим убедиться, что мы продолжаем говорить одним голосом, и дать это ясно понять МОК", — заявил представитель.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решение о выступлении российских спортсменов на парижской Олимпиаде примут летом.

"То, что было озвучено МОК ранее, касается соревнований в ближайшие несколько месяцев и не охватывает период проведения Олимпийских и Паралимпийских игр во Франции.

Решение будет принято летом, и мы будем его рассматривать в зависимости от обстоятельств", – цитирует Макрона archysport.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает возможность участия россиян и белорусов на крупных международных турнирах только в нейтральном статусе (без символики и гимна). Тем не менее это вызвало жесткую реакцию президента Украины, однако организация лишь проигнорировали заявление Владимира Зеленского.

Национальной олимпийский комитет (НОК) Украины на внеочередной Генеральной ассамблеи проголосовал за бойкот Игр в Париже в случае допуска на Олимпиаду-2024 россиян и белорусов. В Таллине сообщили, что не поддержат бойкот Олимпиады, хотя ранее сразу четыре страны, включая Эстонию, выступили против возвращения россиян на международную спортивную арену.