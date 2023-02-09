Країна "Великої сімки" виступила проти допуску росіян до Олімпіади, Макрон вагається

Франція поки не поспішає оголошувати свою позицію

Велика Британія підтримала заяву Північних країн та виступила проти участі російських спортсменів в Олімпійських іграх у Парижі.

Про це повідомляє Sky News з посиланням на офіційного представника прем’єр-міністра країни Ріші Сунака. У Британії вважають, що про допуск росіян та білорусів до міжнародних змагань слід говорити лише після закінчення війни в Україні. У Лондоні зазначили, що до росії зараз "треба ставитися як до держави-вигнанця".

"Ми та багато інших країн маємо однозначну позицію з цього питання, і хочемо переконатися, що ми продовжуємо говорити одним голосом, і дати це ясно зрозуміти МОК", — заявив представник.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що рішення про виступ російських спортсменів на паризькій Олімпіаді ухвалять влітку.

"Те, що було озвучено МОК раніше, стосується змагань у найближчі кілька місяців і не охоплює період проведення Олімпійських та Паралімпійських ігор у Франції.

Рішення буде прийнято влітку, і ми його розглядатимемо в залежності від обставин", – цитує Макрона archysport.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) розглядає можливість участі росіян та білорусів на великих міжнародних турнірах лише у нейтральному статусі (без символіки та гімну). Проте це викликало жорстку реакцію президента України, але організація лише проігнорувала заяву Володимира Зеленського.

Національний олімпійський комітет (НОК) України на позачерговій Генеральній асамблеї проголосував за бойкот Ігор у Парижі у разі допуску на Олімпіаду-2024 росіян та білорусів. У Таллінні повідомили, що не підтримають бойкот Олімпіади, хоча раніше одразу чотири країни, включаючи Естонію, виступили проти повернення росіян на міжнародну спортивну арену.