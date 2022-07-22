Расстреляли из вражеского танка: в боях за Украину погиб пловец-командир взвода

Спортсмену было всего 27 лет

В Донецкой области, защищая родину, погиб пловец из Николаева, командир взвода, младший лейтенант Владимир Ульяницкий.

Об этом сообщает Федерация плавания Николаевской области в Facebook. Спортсмен погиб на фронте 17 июля.

Сообщается, что офицер был убит выстрелом российского танка. Простились с героем 22 июля. Ему было всего 27 лет. Ульяницкий был тренером по плаванию в СК "Зоря", а также призером чемпионатов Николаевской области по плаванию, участником чемпионатов страны в составе сборной Николаевской области.

"От имени Федерации плавания Николаевской области, тренеров, пловцов, родителей спортсменов выражаем искренние соболезнования родным и собратьям погибшего командира. Вечная и светлая память Герою! Помним Его отвагу, силу духа, мужество и преданность Украине! Подвиг Владимира всегда будет жить в наших сердцах, а память о нем не угаснет никогда!", — гласит сообщение от Федерации.

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Ранее сообщалось, что в боях с оккупантами погиб чемпион Украины по водному поло в составе "Динамо" (Киев) Виталий Лисун, который пошел на фронт, не дожидаясь повестки.

Напомним, на войне с российскими захватчиками был убит воспитанник "Карпат". Еще один футболист погиб во время выполнения боевого задания.