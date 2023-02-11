Разбила сердце на глазах миллионов: неудачное предложение на футбольном матче (видео)

Иногда все идет совсем не по плану

Футбольный фанат сделал предложение своей девушке на глазах всего стадиона и телеаудитории, однако получил отказ. К слову, в Саудовской Аравии закрывают глаза на внебрачные отношения Криштиану Роналду.

"Телеграф" рассказывает о печальной истории, которая произошла во время матча мексиканской Клаусуры (высший дивизион страны, — Ред.) "Атлас" — "Монтеррей" (0:2). В перерыве поединка болельщик хозяев в центре поля сделал предложение руки и сердца, однако девушка отвергла его. Видео момента опубликовал официальный Twitter TV Azteca Jalisco.

После отказа девушка убежала под неистовый гул фанов на трибунах, а расстроенный молодой человек остался на поле, его утешала "Лиса" — клубный маскот "Атласа".

Добавим, что матч завершился победой гостей со счетом 0:2. "Монтеррей" (15 очков) — лидирует в первенстве, а "Атлас" (7 очков) — десятый.

Ранее "Телеграф" сообщал, что во Франции 81-летний футбольный функционер попал в сексуальный скандал.

Напомним, Криштиану Роналду оформил покер в матче чемпионата Саудовской Аравии.