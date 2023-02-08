Вместо Беседина забивной румын: "Динамо" хочет подписать форварда за миллион
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Футболист уже успел дебютировать и забить гол за национальную сборную.
Киевское "Динамо", которое отправило нападающего Артема Беседина в чемпионат Кипра, предметно интересуется форвардом сборной Румынии и "Херманнштадта" Даниелем Параскивым.
Об этом сообщает "ТаТоТаке". По информации источника, киевлянам предложат выкупить футболиста за один миллион евро.
"Стоимость Параскива согласно ТМ – 800 тысяч евро. По мнению наших румынских источников, "Херманнштадт" будет просить за него не менее одного миллиона евро", — гласит сообщение от "ТаТоТаке".
В текущем сезоне 23-летний футболист отличился 10 голами и 3 ассистами в 24 матчах местного чемпионата. Кроме того, на счету нападающего уже есть один матч и гол в составе сборной Румынии.
Ранее сообщалось, что "Динамо" устроило распродажу лидеров в зимнее трансферное окно. Киевляне продали Илью Забарного за 25 млн фунтов в "Борнмут" из АПЛ. Кроме того, лидер Бело-синих Виктор Цыганков ушел в "Жирону", которая выступает в чемпионате Испании. К слову, Цыганков пересекал границу Украины в качестве волонтера. У футболиста есть собственный благотворительный фонд.