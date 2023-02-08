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Замість Бєсєдіна забивний румун: "Динамо" хоче підписати форварда за мільйон

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Даніель Парасків Новина оновлена 08 лютого 2023, 15:45
Даніель Парасків. Фото instagram.com/dani_paraschiv

Футболіст уже встиг дебютувати та забити гол за національну збірну

Київське "Динамо", яке відправило нападника Артема Бєсєдіна до чемпіонату Кіпру, предметно цікавиться форвардом збірної Румунії та "Германнштадта" Даніелем Парасківим.

Про це повідомляє "ТаТоТаке". За інформацією джерела, киянам запропонують викупити футболіста за мільйон євро.

"Вартість Парасківа згідно ТМ800 тисяч євро. На думку наших румунських джерел, "Германнштадт" буде просити за нього не менше одного мільйона євро", — йдеться у повідомленні від "ТаТоТаке".

У поточному сезоні 23-річний футболіст відзначився 10 голами та 3 асистами у 24 матчах місцевого чемпіонату. Крім того, на рахунку нападника вже є один матч та гол у складі збірної Румунії.

Раніше повідомлялося, що "Динамо" влаштувало розпродаж лідерів у зимове трансферне вікно. Кияни продали Іллю Забарного за 25 млн фунтів у "Борнмут" з АПЛ. Крім того, лідер Біло-синіх Віктор Циганков пішов у "Жирону", яка виступає у чемпіонаті Іспанії. До слова, Циганков перетинав кордон України як волонтер. У футболіста є власний благодійний фонд.

Теги:
#Футбол #Збірна Румунії #ФК Динамо (Київ)