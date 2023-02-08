Замість Бєсєдіна забивний румун: "Динамо" хоче підписати форварда за мільйон

Футболіст уже встиг дебютувати та забити гол за національну збірну

Київське "Динамо", яке відправило нападника Артема Бєсєдіна до чемпіонату Кіпру, предметно цікавиться форвардом збірної Румунії та "Германнштадта" Даніелем Парасківим.

Про це повідомляє "ТаТоТаке". За інформацією джерела, киянам запропонують викупити футболіста за мільйон євро.

"Вартість Парасківа згідно ТМ — 800 тисяч євро. На думку наших румунських джерел, "Германнштадт" буде просити за нього не менше одного мільйона євро", — йдеться у повідомленні від "ТаТоТаке".

У поточному сезоні 23-річний футболіст відзначився 10 голами та 3 асистами у 24 матчах місцевого чемпіонату. Крім того, на рахунку нападника вже є один матч та гол у складі збірної Румунії.

Раніше повідомлялося, що "Динамо" влаштувало розпродаж лідерів у зимове трансферне вікно. Кияни продали Іллю Забарного за 25 млн фунтів у "Борнмут" з АПЛ. Крім того, лідер Біло-синіх Віктор Циганков пішов у "Жирону", яка виступає у чемпіонаті Іспанії. До слова, Циганков перетинав кордон України як волонтер. У футболіста є власний благодійний фонд.