Предложил любовь втроем: 81-летний глава футбола Франции попал в скандал

Ноэль Ле Гре приставал к девушкам на работе

Прокуратура Парижа подготовила отчет о неподобающем поведении главы Федерации футбола Франции Ноэля Ле Гре. Ранее Ле Гре подвергся критике после того, как оскорбил Зидана.

81-летнего чиновника отстранили от должности главы федерации в январе, по обвинению в домогательствах. Показания, в частности, дали футбольный агент Соня Суи и несколько бывших сотрудниц федерации.

Как пишет Radio France, действия Ле Гре носили повторяющийся характер и могли опорочить достоинство жертв посредством вульгарных замечаний.

Расследование показало, что Ле Гре во время поездки касался бедра девушки, несмотря на то, что его попросили остановиться. Кроме того, свидетели сообщили, что Ле Гре недвусмысленно предложил секс втроем двум коллегам женского пола. Отмечается, что функционер приглашал к себе футболистку женской сборной Франции, пытаясь склонить к интиму.

В заключение отчета следователи отмечают, что Ле Гре больше не обладает необходимой легитимностью для управления и представления французским футболом с учетом его поведения в отношении женщин, публичных заявлений и неудачах в управлении федерацией.

Ранее мы писали, что бразильский футболист Дани Алвес попал за решетку в Барселоне, без права внесения залога. Игрока обвинили в изнасиловании. Алвес признал свою вину. Мы также сообщали, что звезда "Реала" получил 9 лет за изнасилование.