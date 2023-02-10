Запропонував кохання втрьох: 81-річний голова футболу Франції потрапив у скандал

Ноель Ле Гре чіплявся до дівчат на роботі

Прокуратура Парижа підготувала звіт про неналежну поведінку голови Федерації футболу Франції Ноеля Ле Гре. Раніше Ле Гре піддався критиці після того, як образив Зідана.

81-річного чиновника усунули з посади голови федерації у січні, за звинуваченням у домаганнях. Свідчення, зокрема, дали футбольний агент Соня Суї та кілька колишніх співробітниць федерації.

Як пише Radio France, дії Ле Гре носили повторюваний характер і могли знеславити гідність жертв за допомогою вульгарних зауважень.

Розслідування показало, що Ле Гре під час поїздки торкався стегна дівчини, незважаючи на те, що його попросили зупинитись. Крім того, свідки повідомили, що Ле Гре недвозначно запропонував секс утрьох двом колегам жіночої статі. Наголошується, що функціонер запрошував до себе футболістку жіночої збірної Франції, намагаючись схилити до інтиму.

На закінчення звіту слідчі зазначають, що Ле Гре більше не має необхідної легітимності для управління та керування французьким футболом з урахуванням його поведінки щодо жінок, публічних заяв та невдач в управлінні федерацією.

Раніше ми писали, що бразильський футболіст Дані Алвес потрапив за ґрати в Барселоні без права внесення застави. Гравця звинуватили у зґвалтуванні. Алвес визнав свою провину. Ми також повідомляли, що зірка "Реала" отримав 9 років за зґвалтування.