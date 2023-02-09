Куди зник воротар? У Німеччині футболіст забив гол із центру поля (відео)

Досвідчений півзахисник скористався помилкою воротаря

Минулий футбольний вікенд порадував любителів футболу кількома голами з центру поля. Ще один такий м’яч був забитий у матчі Кубка Німеччини "Бохум" — "Борусія" Д.

Поєдинок 1/8 фіналу Кубка Німеччини сезону 2022/23, який відбувся у Бохумі, завершився перемогою гостей із рахунком 1:2. Про це повідомляє пресслужба дортмундців у Twitter.

Рахунок у грі відкрив центральний хавбек "Боруссії" Д Емре Джан. У компенсований до першого тайму час воротар "Бохуму" Мануель Ріманн вийшов за межі штрафного майданчика, а потім невдало вибив м’яч прямо на ногу німцю, який прийняв м’яч, а потім відправив "снаряд" у сітку воріт ударом з центру поля.

Відео голу Емре Джана у ворота "Бохума":

У другому таймі команди обмінялися голами. За господарів відзначився Кевін Штегер, а за гостей Марко Ройс. Таким чином, до чвертьфіналу турніру вийшла "Борусія" Д.

Відеоогляд матчу "Бохум" — "Боруссія" Д:

Раніше "Телеграф" повідомляв про розкішний гол із центру поля, який був забитий у чемпіонаті Шотландії.

Нагадаємо, нещодавно Кріштіану Роналду забив свій перший гол у Саудівській Аравії.