Маліновський гарматним ударом вибив ПСЖ із Кубка Франції (відео)

Українець опинився у потрібному місці у потрібний час

У середу, 8 лютого, відбувся матч 1/8 фіналу Кубка Франції "Марсель" — ПСЖ. Новий гравець господарів Руслан Маліновський відзначився голом-шедевром у поєдинку.

Зустріч відбулася у Марселі на стадіоні "Велодром" та завершилася перемогою місцевої команди з рахунком 2:1. Про це повідомляє пресслужба "Марселя" у Twitter.

Господарі розпочали матч із божевільного пресингу, ПСЖ явно не був готовий до такого. У результаті "Марсель" повністю переграв іменитого суперника у першій половині. Рахунок у грі відкрив форвард "Олімпіка" Алексіс Санчес, який реалізував 11-метровий. Парижани, попри тотальне домінування суперника, зуміли відігратися до перерви завдяки голу Серхіо Рамоса, якого загубили захисники господарів під час подачі з кутового. Розв’язка в дербі відбулася на початку другого тайму, коли Руслан Маліновський гарматним ударом у дотик із лінії штрафного майданчика розстріляв ворота гостей.

Відео голу Маліновського:

Відеоогляд матчу "Марсель" — ПСЖ буде доступний тут пізніше.

Цей результат дозволив "Марселю" пробитися до чвертьфіналу Кубка Франції 2022/23. Зірка ПСЖ Ліонель Мессі знову залишиться без цього трофею.

Раніше повідомлялося, що Маліновський обійнявся з російським футболістом у матчі чемпіонату Франції. Пізніше українець розкаявся за дану ситуацію.