Малиновский пушечным ударом выбил ПСЖ из Кубка Франции (видео)

Украинец оказался в нужном месте в нужное время

В среду, 8 февраля, состоялся матч 1/8 финала Кубка Франции "Марсель" — ПСЖ. Новоиспеченный игрок хозяев Руслан Малиновский отметился голом-шедевром в поединке.

Встреча состоялась в Марселе на стадионе "Велодром" и завершилась победой местной команды со счетом 2:1. Об этом сообщает пресс-служба "Марселя" в Twitter.

Хозяева начали матч с сумасшедшего прессинга, ПСЖ явно не был готов к такому. В итоге "Марсель" полностью переиграл именитого соперника в первой половине. Счет в игре открыл форвард "Олимпика" Алексис Санчес, реализовавший 11-метровый. Парижане, несмотря на тотальное доминирование соперника, сумели отыграться до перерыва благодаря голу Серхио Рамоса, которого потеряли защитники хозяев во время подачи с углового. Развязка в дерби состоялась в начале второго тайма, когда Руслан Малиновский пушечным ударом в касание с линии штрафной расстрелял ворота гостей.

Видео гола Малиновского:

Видеообзор матча "Марсель" — ПСЖ будет доступен здесь позднее.

Этот результат позволил "Марселю" пробиться в четвертьфинал Кубка Франции 2022/23. Звезда ПСЖ Лионель Месси снова останется без этого трофея.

Ранее сообщалось, что Малиновский обнялся с российским футболистом в матче чемпионата Франции. Позднее украинец раскаялся за данную оплошность.