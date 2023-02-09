Футбольна Суперліга воскресла: чи гратиме там Україна

У новий турнірі планують запросити до 80 команд, але не зрозуміло за яким принципом

Футбольні гранди "Барселона", "Реал" та "Ювентус" мають намір перезапустити Суперлігу Європи. Гендиректор Суперліги Бернд Райхарт сказав, що клуби-засновники хочуть запустити нову версію проекту. Раніше президент ФІФА Джанні Інфантіно оголосив про зміни формату проведення клубного чемпіонату світу з футболу.

Як прийде Sky Sport, новий проект став результатом детальних переговорів із більш ніж 50 європейськими клубами щодо фінансових проблем, з якими вони зіткнулися.

У новій версії Суперліги Європи планується кілька дивізіонів, у яких від 60 до 80 учасників без постійних членів. Кожна команда за сезон проведе щонайменше 14 матчів. Поки що деталей про розподіл клубів за дивізіонами немає. Також невідомо, якою буде система вибування із турніру.

Чи знайдеться там місце для українських клубів? Поки що це питання. Наразі від України в єврокубках грає п’ять команд. Дві у Лізі чемпіонів. Тому можна припустити, що до топового європейського турніру, як мінімум, одну-дві українські команди запросять. Навряд чи більше, оскільки Суперлізі потрібні дуже конкурентні суперники.

Нагадаємо, у квітні 2021 року спроба створення Суперліги обернулася провалом. Клубами-засновниками виступили "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сіті", "Ліверпуль", "Челсі", "Арсенал", "Тоттенхем", "Барселона", "Реал", "Атлетіко", "Ювентус", "Інтер" та "Мілан".

Через два дні після оголошення про створення турніру англійські клуби вийшли з числа учасників у зв’язку з невдоволенням уболівальників.

До речі, цими днями йде клубний чемпіонат світу з футболу: розклад та результати матчів.