Футбольная Суперлига воскресла: будет ли там играть Украина

В новый турнир планируют пригласить до 80 команд, но не понятно по какому принципу

Футбольные гранды "Барселона", "Реал" и "Ювентус" намерены перезапустить Суперлигу Европы. Гендиректор Суперлиги Бернд Райхарт сказал, что клубы-основатели хотят запустить новую версию проекта. Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино объявил об изменениях формата проведения клубного чемпионата мира по футболу.

Как пришет Sky Sport, новый проект стал результатом детальных переговоров с более чем 50 европейскими клубами о финансовых проблемах, с которыми они столкнулись.

В новой версии Суперлиги Европы планируется несколько дивизионов, в которых будет от 60 до 80 участников без постоянных членов. Каждая команда за сезон проведет не менее 14 матчей. Пока деталей о распределении клубов по дивизионам нет. Также неизвестно, какой будет система выбывания из турнира.

Найдется ли там место для украинских клубов? Пока что это вопрос. Сейчас от Украины в еврокубках играет пять команд. Две в Лиге чемпионов. Поэтому можно предположить, что в топовый европейский турнир, как минимум одну-две украинские команды пригласят. Больше вряд ли, поскольку Суперлиге нужны очень конкурентные соперники.

Напомним, в апреле 2021 года попытка создания Суперлиги обернулась провалом. Клубами-основателями выступили "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Челси", "Арсенал", "Тоттенхэм", "Барселона", "Реал", "Атлетико", "Ювентус", "Интер" и "Милан".

Через два дня после объявления о создании турнира английские клубы вышли из числа участников в связи с недовольством болельщиков.

Кстати, в эти дни идет клубный чемпионат мира по футболу: расписание и результаты матчей.