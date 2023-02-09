Куда пропал вратарь? В Германии футболист забил гол с центра поля (видео)

Опытный полузащитник воспользовался оплошностью вратаря

Минувший футбольный уик-энд порадовал любителей футбола несколькими голами с центра поля. Еще один такой мяч был забит в матче Кубка Германии "Бохум" — "Боруссия" Д.

Поединок 1/8 финала Кубка Германии сезона 2022/23, который состоялся в Бохуме, завершился победой гостей со счетом 1:2. Об этом сообщает пресс-служба дортмундцев в Twitter.

Счет в игре открыл центральный хавбек "Боруссии" Д Эмре Джан. В компенсированное к первому тайму время вратарь "Бохума" Мануэль Риманн вышел за пределы штрафной, а затем неудачно выбил мяч прям на ногу немцу, который принял мяч, а затем отправил "снаряд" в сетку ворот ударом с центра поля.

Видео гола Эмре Джана в ворота "Бохума":

Во втором тайме команды обменялись голами. За хозяев отличился Кевин Штегер, а за гостей — Марко Ройс. Таким образом, в четвертьфинал турнира вышла "Боруссия" Д.

Видеообзор матча "Бохум" — "Боруссия" Д:

Ранее "Телеграф" сообщал о роскошном голе с центра поля, который был забит в чемпионате Шотландии.

Напомним, Недавно Криштиану Роналду забил свой первый гол в Саудовской Аравии.