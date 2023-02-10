У США оваціями зустріли футболістів, які борються за Україну (відео)

Українських футболістів тепло зустріли у Штатах

Національна футбольна ліга (НФЛ) висловила підтримку Україні на церемонії нагородження за підсумками сезону. Крім того, там вшанували пам’ять загиблих на війні українських гравців в американський футбол.

Під час святкового заходу було показано відеозвернення президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє NFL Network у Twitter.

"Від імені всіх, хто змагається за свободу України та всього світу, я хочу подякувати кожному з вас за вашу допомогу та підтримку. Сьогодні я звертаюся до вас, поки тисячі наших хоробрих чоловіків та жінок змагаються на полі бою в Україні.

Серед них на лінії фронту є гравці Української ліги американського футболу, які поділяють любов до гри. Наша команда, включаючи цих чоловіків, виборює свободу з нашими партнерами. Водночас ми даємо надію усьому світу”, – заявив Зеленський.

Захід також відвідали гравці Української ліги американського футболу, які служать у лавах ЗСУ. Спортсменів привітали оваціями.

Додамо, що НФЛ зняла документальний фільм про гравців в американський футбол, які боролися та борються за Україну проти російських окупантів.

Раніше повідомлялося, що на одному із матчів у Європі трибуни влаштували овацію українським воїнам-футболістам.

Нагадаємо, легенда американського футболу України та талановитий лікар Дмитро Сербін був убитий окупантами під час евакуації поранених солдатів.