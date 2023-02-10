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В США овациями встретили футболистов, сражающихся за Украину (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Игроки Украинской лиги американского футбола посетили США Новость обновлена 10 февраля 2023, 12:24
Игроки Украинской лиги американского футбола посетили США. Фото Screenshot

Украинских футболистов тепло встретили в Штатах

Национальная футбольная лига (НФЛ) выразила поддержку Украине на церемонии вручения наград по итогам сезона. Кроме того, там почтили память погибших на войне украинских игроков в американский футбол.

Во время праздничного мероприятия было показано видеообращение президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает NFL Network в Twitter.

"От имени всех, кто соревнуется за свободу Украины и всего мира, я хочу поблагодарить каждого из вас за вашу помощь и поддержку. Сегодня я обращаюсь к вам, пока тысячи наших храбрых мужчин и женщин соревнуются на поле боя в Украине.

Среди них на линии фронта есть игроки Украинской лиги американского футбола, разделяющие любовь к вашей игре. Наша команда, включая этих мужчин, борется за свободу с нашими партнерами. Вместе мы даем надежду всему миру", – заявил Зеленский.

Мероприятие также посетили игроки Украинской лиги американского футбола, служащие в рядах ВСУ. Спортсменов поприветствовали овациями.

Добавим, что НФЛ сняла документальный фильм про игроков в американский футбол, которые сражались и сражаются за Украину против российских оккупантов.

Ранее сообщалось, что на одном из матчей в Европе трибуны устроили овацию украинским воинам-футболистам.

Напомним, легенда американского футбола Украины и талантливый врач Дмитрий Сербин был убит оккупантами во время эвакуации раненых солдат.

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#США #НФЛ #Американский футбол