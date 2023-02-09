Король повернувся: Роналду забив чотири голи, вперше за 4 роки (відео)

38-річний футболіст забив чотири голи в одному матчі

У четвер, 9 лютого, португальський нападаючий ФК "Аль-Наср" Кріштіану Роналду, який до цього забив лише один гол у Саудівській Аравії, відзначився ювілейним голом на рівні національних чемпіонатів. Крім того, КріРо оформив покер.

У гостьовому матчі проти "Аль-Вахди" нападник "Аль-Насра" був нестримний і забив одразу чотири голи, три з яких з гри. На рахунку португальського бомбардира понад 500 голів на рівні ліг. Про це повідомляє GracenoteLive у Twitter

У поєдинку 16-го туру чемпіонату Саудівської Аравії CR7 забив на 21-й хвилині. Цей м’яч став для нього 500-м у чемпіонатах: 311 – у Ла Лізі за "Реал", 103 – у АПЛ за "Манчестер Юнайтед", 81 – у Серії А за "Ювентус", 3 – у лізі Португалії за "Спортінг", 2 – за "Аль-Наср" у лізі Саудівської Аравії.

Трохи згодом Роналду ще тричі розпечатав ворота суперників, оформивши покер. До речі, 4 голи в одному матчі Кріштіану забивав ще у 2019 році у ворота Литви (5:1).

Раніше повідомлялося, що КріРо, оформивши дубль, став найкращим гравцем товариського матчу з ПСЖ. У цій грі відбулося історичне рукостискання португальця з Ліонелем Мессі.