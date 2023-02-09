Король вернулся: Роналду забил четыре гола, впервые за 4 года (видео)

38-летний футболист забил четыре гола в одном матче

В четверг, 9 февраля, португальский нападающий ФК "Аль-Наср" Криштиану Роналду, который до этого забил только один гол в Саудовской Аравии, отметился юбилейным голом на уровне национальных чемпионатов. Кроме того, КриРо оформил покер.

В гостевом матче против "Аль-Вахды" нападающий "Аль-Насра" был неудержим и забил сразу четыре гола, три из которых с игры. На счету португальского бомбардира больше 500 голов на уровне лиг. Об этом сообщает GracenoteLive в Twitter

В поединке 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии CR7 забил на 21-й минуте. Этот мяч стал для него 500-м в чемпионатах: 311 – в Ла Лиге за "Реал", 103 – в АПЛ за "Манчестер Юнайтед", 81 – в Серии А за "Ювентус", 3 – в лиге Португалии за "Спортинг", 2 – за "Аль-Наср" в лиге Саудовской Аравии.

Чуть позже Роналду еще трижды распечатал ворота соперников, оформив покер. К слову, 4 гола в одном матче Криштиану забивал еще в 2019 году в ворота Литвы (5:1).

Ранее сообщалось, что КриРо, оформив дубль, стал лучшим игроком товарищеского матча с ПСЖ. В этой игре состоялась историческое рукопожатие португальца с Лионелем Месси.