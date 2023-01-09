У Франції посміялися над Зіданом, за легенду заступився Мбаппе

Дивний скандал стався у збірній Франції

За підсумками чемпіонату світу в Катарі збірна Франції виграла срібні медалі, а Французька федерація футболу (ФФФ) прийняла рішення продовжити контракт із головним тренером команди Дідьє Дешамом, відмовившись від послуг легенди футболу Зінедіна Зідана.

При цьому президент ФФФ Ноель Ле Гре досить грубо заявив, що не працюватиме із Зізу, передає rmcsport. Він сказав, що навіть не візьме слухавку, якщо Зідан зателефонує йому.

"Зідан може піти куди захоче, в будь-який клуб ... або збірну, але я насилу можу в це повірити.

Чи намагався Зідан зв’язатися зі мною? Безперечно, я навіть не взяв би слухавку, якби він подзвонив. Сказати йому, щоби він пошукав інший клуб? Може, варто влаштувати для нього спеціальний конкурс, щоб він знайшов клуб чи збірну”, – сказав Ноель Ле Гре.

На дивну поведінку глави ФФФ миттєво відреагував зірковий футболіст збірної Франції Кіліан Мбаппе. Форвард ПСЖ зазначив футбольному чиновнику, що Зідан — це Франція, а тому потрібно з повагою ставитись до легенди футболу.

"Зідан — це Франція. Не варто зневажливо ставитися до легенди", — написав Мбаппе.

Нагадаємо, після перемоги Аргентини над Францією у серії післяматчевих пенальті у фіналі ЧС-2022 воротар "Альбіселесте" Еміліан Мартінес у роздягальні "поховав" Мбаппе, запропонувавши зробити хвилину мовчання на згадку про форварда. Потім аргентинський кіпер святкував перемогу з лялькою із зображенням Кіліана. Пізніше француз відреагував на витівки аргентинця.