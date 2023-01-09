Во Франции посмеялись над Зиданом, за легенду вступился Мбаппе

Странный скандал произошел в сборной Франции

По итогам чемпионата мира в Катаре сборная Франции выиграла серебряные медали, а Французская федерация футбола (ФФФ) приняла решение продлить контракт с главным тренером команды Дидье Дешамом, отказавшись от услуг легенды футбола Зинедина Зидана.

При этом президент ФФФ Ноэль Ле Гре довольно грубо заявил, что не будет работать с Зизу, передает rmcsport. Он сказал, что даже не возьмет трубку, если Зидан позвонит ему.

"Зидан может пойти куда захочет, в любой клуб… или сборную, но я с трудом могу в это поверить.

Пытался ли Зидан связаться со мной? Определенно нет, я даже не взял бы трубку, если бы он позвонил. Сказать ему, чтобы он поискал другой клуб? Может, стоит устроить для него специальный конкурс, чтобы он нашел клуб или сборную", – сказал Ноэль Ле Гре.

На странное поведение главы ФФФ мгновенно отреагировал звездный футболист сборной Франции Килиан Мбаппе. Форвард ПСЖ указал футбольному чиновнику, что Зидан — это Франция, а потому нужно с уважением относиться к легенде футбола.

"Зидан – это Франция. Не стоит неуважительно относиться к легенде", — написал Мбаппе.

Напомним, после победы Аргентины над Францией в серии послематчевых пенальти в финале ЧМ-2022 вратарь "Альбиселесте" Эмилиан Мартинес в раздевалке "похоронил" Мбаппе, предложив сделать минуту молчания в память про форварда. Затем аргентинский кипер праздновал победу с куклой с изображением Килиана. Позднее француз отреагировал на выходки аргентинца.