В Англии хотят избавиться от вратаря, "похоронившего" Мбаппе на ЧМ-2022

Тренер считает поведение вратаря недостойным

Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери хочет видеть у себя в клубе марокканца Яссина Буну вместо чемпиона мира-2022 Эмилиано Мартинеса, который отметился недостойным поведением после успеха на мундиале в Катаре.

Об этом сообщает estadiodeportivo. По информации источника, у Эмери и Мартинеса не сложились отношения еще в "Арсенале". Наставник и футболист до сих пор не решили конфликты, а после ЧМ-2022 ситуация усугубилась. Главный тренер бирмингемцев счел поведение вратаря во время празднования победы Аргентины в Катаре неприемлемым. Унаи хочет заменить Мартинеса на Яссина Буну, который также проявил себя на мундиале в Катаре, однако выкупить марокканца из "Севильи" после успешного для него мундиаля будет непросто.

Текущее соглашение Мартинеса с "Астон Виллой" действует до 2027 года. В сезоне 2022/23 он провел 24 матча, пропустив 27 голов. 8 игр Эмилиано отстоял на ноль.

Напомним, Аргентина в серии пенальти одолела Францию в финале ЧМ-2022. После игры в раздевалке аргентинский голкипер попросил "минутой молчания" почтить память Мбаппе. Кроме того, вратарь появился на праздновании триумфа с куклой Мбаппе.

Ранее сообщалось, что Лионеля Месси заставили нарушить регламент ФИФА из-за эмира Катара.