В Англії хочуть позбутися воротаря, який "поховав" Мбаппе на ЧС-2022

Тренер вважає поведінку воротаря негідною

Головний тренер "Астон Вілли" Унаї Емері хоче бачити у себе в клубі марокканця Яссіна Буну замість чемпіона світу-2022 Еміліано Мартінеса, який відзначився негідною поведінкою після успіху на мундіалі в Катарі.

Про це повідомляє estadiodeportivo. За інформацією джерела, у Емері та Мартінеса не склалися стосунки ще в "Арсеналі". Наставник та футболіст досі не вирішили конфлікти, а після ЧС-2022 ситуація посилилася. Головний тренер бірмінгемців вважає поведінку воротаря під час святкування перемоги Аргентини в Катарі неприйнятною. Унаї хоче замінити Мартінеса на Яссіна Буну, який також провиявив себе на мундіалі в Катарі, проте викупити марокканця із "Севільї" після успішного для нього мундіалю буде непросто.

Поточна угода Мартінеса з "Астон Віллою" діє до 2027 року. У сезоні 2022/23 він провів 24 матчі, пропустивши 27 голів. 8 ігор Еміліано відстояв на нуль.

Нагадаємо, Аргентина в серії пенальті здолала Францію у фіналі ЧС-2022. Після гри у роздягальні аргентинський голкіпер попросив "хвилинної мовчання" вшанувати пам’ять Мбаппе. Крім того, воротар з’явився на святкуванні тріумфу із лялькою Мбаппе.

Раніше повідомлялося, що Ліонеля Мессі змусили порушити регламент ФІФА через еміра Катару.