Мбаппе оценил свои похороны: реакция форварда на выходки чемпиона мира

Французский форвард довольно мудро повел себя в неприятной ситуации

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе после поражения от Аргентины в финале чемпионата мира по футболу в Катаре впервые прокомментировал насмешки вратаря "Альбиселесте" Эмилиано Мартинеса.

Соответствующий комментарий французского форварда приводит eurosport. Молодой Килиан довольно сдержанно отреагировал на выходки соперника. Мбаппе также подчеркнул, что ждет Месси в ПСЖ, чтобы вместе добиться успеха на клубном уровне.

"Празднования со стороны Мартинеса – это не моя проблема. Не стоит тратить силы на такие пустяки, для меня важно отдавать максимум себя для клуба. Я поговорил с Месси после матча, поздравил его, потому что для него это был вопрос карьеры. Для меня тоже, но я потерпел неудачу, поэтому всегда нужно оставаться хорошим игроком. Подождем, когда Лео вернется, чтобы мы могли снова начать выигрывать игры и забивать голы", – сказал Мбаппе, принесший победу ПСЖ над "Страсбуром" (2:1).

Напомним, после победы над Францией в серии послематчевых пенальти Мартинес в раздевалке сборной Аргентины "похоронил" Мбаппе, предложив сделать минуту молчания в память про форварда.

А во время чемпионского парада вратарь сборной Аргентины праздновал успех с куклой с лицом Килиана.

Мартинес с куклой Мбаппе

Ранее сообщалось, что игрок сборной Аргентины сыграл свадьбу после победы на мундиале в Катаре.