Мбаппе оцінив свій похорон: реакція форварда на витівки чемпіона світу

Французький форвард досить мудро повівся в неприємній ситуації

Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе після поразки від Аргентини у фіналі чемпіонату світу з футболу в Катарі вперше прокоментував насмішки воротаря "Альбіселесте" Еміліано Мартінеса.

Відповідний коментар французького форварда наводить eurosport. Молодий Кіліан досить стримано відреагував на вибрики суперника. Мбаппе також підкреслив, що чекає на Мессі в ПСЖ, щоб разом досягти успіху на клубному рівні.

"Святкування з боку Мартінеса – це не моя проблема. Не варто витрачати сили на такі дрібниці, для мене важливо віддавати максимум себе для клубу. Я поговорив з Мессі після матчу, привітав його, бо для нього це було питання кар’єри. Для мене теж, але я зазнав невдачі, тому завжди потрібно залишатися хорошим гравцем. Зачекаємо, коли Лео повернеться, щоб ми могли знову почати вигравати ігри та забивати голи", — сказав Мбаппе, який приніс перемогу ПСЖ над "Страсбуром" (2:1).

Нагадаємо, після перемоги над Францією в серії післяматчевих пенальті Мартінес у роздягальні збірної Аргентини "поховав" Мбаппе, запропонувавши зробити хвилину мовчання на згадку про форварда.

А під час чемпіонського параду воротар збірної Аргентини святкував успіх із лялькою з обличчям Кіліана.

Мартінес з лялькою Мбаппе

Раніше повідомлялося, що гравець збірної Аргентини зіграв весілля після перемоги на мундіалі у Катарі.