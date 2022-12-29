Роналду не спокусився на мільйони шейхів: футболіст залишиться у Європі

Португальцю запропонував контракт клуб із Ліги чемпіонів

Під час чемпіонату світу Кріштіану Роналду залишився без роботи. Із португальським футболістом розірвав контракт "Манчестер Юнайтед". Босам англійського клубу не сподобалося інтерв’ю Роналду, де він розкритикував роботу керівництва "МЮ" та головного тренера.

За чутками, клуб із Саудівської Аравії "Аль-Наср" дуже хотів підписати контракт із Кріштіану. Шейхи готові були заплатити футболісту 242 млн доларів за два роки.

Але в акаунті CristianoXtra у Twitter з’явилася інформація, що Кріштіану Роналду не перейде до "Аль-Насру". Мовляв, агент футболіста Жорже Мендеш перервав переговори із клубом із Саудівської Аравії.

Це пов’язано з тим, що у Кріштіану запропонував контракт клуб, який бере участь у Лізі чемпіонів. А пріоритетом для Роналду було завжди грати у Лізі чемпіонів.

Що це за клуб не повідомляється, але ми нагадаємо команди, які вийшли до 1/8 фіналу ЛЧ-2022/23: "ПСЖ" (Франція), "Баварія" (Німеччина), "Інтер" (Італія), "Порту" (Португалія), "Борусія" Д (Німеччина), "Челсі" (Англія), "Айнтрахт" (Німеччина), "Наполі" (Італія), "Мілан" (Італія), "Тоттенхем" (Англія), "Ліверпуль" (Англія), "Реал" (Іспанія), "Брюгге" (Бельгія), "Бенфіка" (Португалія), "Лейпциг" (Німеччина), "Манчестер Сіті" (Англія).

Раніше ми писали, що іспанський політик назвав порнографією подарунок для Кріштіану Роналду від його нареченої.