Роналду не соблазнился на миллионы шейхов: футболист останется в Европе

Португальцу предложил контракт клуб из Лиги чемпионов

Во время чемпионата мира Криштиану Роналду остался без работы. С португальским футболистом разорвал контракт "Манчестер Юнайтед". Боссам английского клуба не понравилось интервью Роналду, где он раскритиковал работу руководства "МЮ" и главного тренера.

По слухам, клуб из Саудовской Аравии "Аль-Наср" очень хотел подписать контракт с Криштиану. Шейхи готовы были заплатить футболисту 242 млн долларов за два года.

Но в аккаунте CristianoXtra в Twitter появилась информация, что Криштиану Роналду не перейдет в "Аль-Наср". Мол, агент футболиста Жорже Мендеш прервал переговоры с клубом из Саудовской Аравии.

Это связано с тем, что у Криштиану предложил контракт клуб, который участвует в Лиге чемпионов. А приоритетом для Роналду было всегда играть в Лиге чемпионов.

Что это за клуб не сообщается, но мы напомним команды, которые вышли в 1/8 финала ЛЧ-2022/23: "ПСЖ" (Франция), "Бавария" (Германия), "Интер" (Италия), "Порту" (Португалия), "Боруссия" Д (Германия), "Челси" (Англия), "Айнтрахт" (Германия), "Наполи" (Италия), "Милан" (Италия), "Тоттенхэм" (Англия), "Ливерпуль" (Англия), "Реал" (Испания), "Брюгге" (Бельгия), "Бенфика" (Португалия), "Лейпциг" (Германия), "Манчестер Сити" (Англия).

Ранее мы писали, что испанский политик назвал порнографией подарок, который преподнесла Криштиану Роналду его невеста.