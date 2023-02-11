"Самая дорогая индейка в мировом футболе?" На Мудрика посыпалась критика после Лондонского дерби (видео)

За украинца отдали огромные деньги, однако он пока не дает результат

Вингер "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик, который перешел в стан Синих из "Шахтера" за космические деньги, сыграл 67 минут в матче против "Вест Хэма" (1:1) в чемпионате Англии.

Журналист Пирс Морган в Twitter высмеял игру украинского футболиста в 3-м матче за "Челси". Мудрик сумел отметиться ассистом в этой встрече, правда, гол не был засчитан из-за офсайда.

"Самая дорогая индейка в мировом футболе?" — написал Морган в микроблоге, прикрепив фото Мудрика.

Пользователи напомнили журналисту, как он расстроился, когда "Арсенал" проиграл борьбу "Челси" за украинца. Это случилось после дебюта Михаила за Синих в матче с "Ливерпулем".

В игре с "Вест Хэмом" Мудрик 29 раз касался мяча и отдал 16 передач (точность 89%). На счету Михаила 4 из 5 выигранных дуэлей, 7 потерь, 2 отбора и 2 заработанных фола. К слову, Мудрик за три неполных матча в "Челси" не сумел отличиться ударом в створ ворот соперника, ключевой передачей и точным навесом, передает sofascore.

В прошлом туре Мудрик провалил свой дебют в старте в игре с "Фулхэмом" (0:0). Ранее сообщалось, что в Англии прогремел скандал из-за соцсетей Михаила.