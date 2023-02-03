Полный ноль! Мудрика заменили после первого тайма

Украинец провалил матч против "Фулхэма"

Полузащитник Михаил Мудрик впервые вышел в стартовом составе "Челси". Если за свой дебютный матч Мудрик получил кучу похвалы, то на этот раз он полностью провалился.

В 22 туре чемпионата Англии "Челси" принимал "Фулхэм". За 45 минут на поле у Мудрика было 0 созданных шансов, 0 ударов, 0 пасов в чужой штрафной, 0 обыгрышей и 0 фолов со стороны соперника, пишет "Трибуна".

В общей сложности Мудрик сделал 19 касаний и 11 точных пасов из 16 (69% точность). У Михаила была одна выигранная дуэль из пяти и 6 потерь. А также самая низкая оценка в составе.

На второй тайм украинец уже не вышел.

Ранее мы писали, что Мудрик попал в расистский скандал. Из-за одного слова украинцу пришлось удалять видео в соцсетях. А потом еще и извиняться.

Напомним, Мудрик установил рекорд в английской Премьер-лиге. Кроме того, Мудрик стал девятым украинским футболистом в АПЛ. Кстати, переход украинца в "Челси" — принципиальная позиция руководства "Шахтера", которое поставило игроку ультиматум. Сам футболист изначально хотел перейти в "Арсенал".