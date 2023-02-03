Повний нуль! Мудрика замінили після першого тайму

Українець провалив матч проти "Фулхема"

Півзахисник Михайло Мудрик уперше вийшов у стартовому складі "Челсі". Якщо за свій дебютний матч Мудрик отримав купу похвали, то цього разу він повністю провалився.

У 22 турі чемпіонату Англії "Челсі" приймав "Фулхем". За 45 хвилин на полі у Мудрика було 0 створених шансів, 0 ударів, 0 пасів у чужому штрафному майданчику, 0 обіграшів та 0 фолів з боку суперника, пише "Трибуна".

Загалом Мудрик зробив 19 дотиків і 11 точних пасів із 16 (69% точність). Михайло мав одну виграну дуель з п’яти і 6 втрат. А також у нього найнижча оцінка у складі.

На другий тайм українець уже не вийшов.

Раніше ми писали, що Мудрик потрапив у расистський скандал. Через одне слово українцеві довелося видаляти відео у соцмережах. А потім ще й вибачатися.

Нагадаємо, Мудрик встановив рекорд у англійській Прем’єр-лізі. Крім того, Мудрик став дев’ятим українським футболістом у АПЛ. До речі, перехід українця до "Челсі" — принципова позиція керівництва "Шахтаря", яке поставило гравцеві ультиматум. Сам футболіст спочатку хотів перейти до "Арсеналу".