"Найдорожча індичка у світовому футболі?" на Мудрика посипалася критика після Лондонського дербі (відео)

За українця віддали величезні гроші, проте він поки що не дає результату

Вінгер "Челсі" та збірної України Михайло Мудрик, який перейшов у стан Синіх із "Шахтаря" за космічні гроші, зіграв 67 хвилин у матчі проти "Вест Гема" (1:1) у чемпіонаті Англії.

Журналіст Пірс Морган у Twitter висміяв гру українського футболіста у 3-му матчі за "Челсі". Мудрик зумів відзначитися асистом у цій зустрічі, щоправда, гол не було зараховано через офсайд.

"Найдорожча індичка у світовому футболі?" — написав Морган у мікроблозі, прикріпивши фото Мудрика.

Користувачі нагадали журналісту, як він засмутився, коли "Арсенал" програв боротьбу "Челсі" за українця. Це сталося після дебюту Михайла за Синіх у матчі з "Ліверпулем".

У грі з "Вест Гемом" Мудрик 29 разів торкався м’яча та віддав 16 передач (точність 89%). На рахунку Михайла 4 з 5 виграних дуелей, 7 втрат, 2 відбори та 2 зароблені фоли. До речі, Мудрик за три неповні матчі в "Челсі" не зумів відзначитися ударом у площину воріт суперника, ключовою передачею і точним навісом, передає sofascore.

У минулому турі Мудрик провалив свій дебют у старті у грі з "Фулгемом" (0:0). Раніше повідомлялося, що в Англії пролунав скандал через соцмережі Михайла.