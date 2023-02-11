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Розбила серце на очах мільйонів: невдала пропозиція на футбольному матчі (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Дівчина відкинула пропозицію та втекла Новина оновлена 11 лютого 2023, 20:08
Дівчина відкинула пропозицію та втекла. Фото Screenshot

Іноді все йде зовсім не за планом

Футбольний фанат зробив пропозицію своїй дівчині на очах всього стадіону та телеаудиторії, проте отримав відмову. До речі, у Саудівській Аравії заплющують очі на позашлюбні стосунки Кріштіану Роналду.

"Телеграф" розповідає про сумну історію, яка сталася під час матчу мексиканської Клаусури (вищий дивізіон країни, — Ред.) "Атлас" — "Монтеррей" (0:2). У перерві поєдинку вболівальник господарів у центрі поля зробив пропозицію руки та серця, проте дівчина відмовила. Відео моменту опублікував офіційний Twitter TV Azteca Jalisco.

Після відмови дівчина втекла під шалений гуркіт фанів на трибунах, а засмучений молодик залишився на полі, його втішала "Лиса" — клубний маскот "Атласу".

Додамо, що матч завершився перемогою гостей із рахунком 0:2. "Монтеррей" (15 очок) — лідирує у першості, а "Атлас" (7 очок) — десятий.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Франції 81-річний футбольний функціонер потрапив у сексуальний скандал.

Нагадаємо, Кріштіану Роналду оформив покер у матчі чемпіонату Саудівської Аравії.

Теги:
#Футбол #Мексика #Пропозиція, запрошення, речення #ФК Монтеррей