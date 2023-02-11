Розбила серце на очах мільйонів: невдала пропозиція на футбольному матчі (відео)

Іноді все йде зовсім не за планом

Футбольний фанат зробив пропозицію своїй дівчині на очах всього стадіону та телеаудиторії, проте отримав відмову. До речі, у Саудівській Аравії заплющують очі на позашлюбні стосунки Кріштіану Роналду.

"Телеграф" розповідає про сумну історію, яка сталася під час матчу мексиканської Клаусури (вищий дивізіон країни, — Ред.) "Атлас" — "Монтеррей" (0:2). У перерві поєдинку вболівальник господарів у центрі поля зробив пропозицію руки та серця, проте дівчина відмовила. Відео моменту опублікував офіційний Twitter TV Azteca Jalisco.

Після відмови дівчина втекла під шалений гуркіт фанів на трибунах, а засмучений молодик залишився на полі, його втішала "Лиса" — клубний маскот "Атласу".

Додамо, що матч завершився перемогою гостей із рахунком 0:2. "Монтеррей" (15 очок) — лідирує у першості, а "Атлас" (7 очок) — десятий.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Франції 81-річний футбольний функціонер потрапив у сексуальний скандал.

Нагадаємо, Кріштіану Роналду оформив покер у матчі чемпіонату Саудівської Аравії.