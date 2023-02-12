Украинская Федерация собирала деньги для любителя "русского мира"

Украинская спортивная организация оскандалилась из-за публикации в соцсетях

Национальная Федерация бодибилдинга Украины (ФББУ) объявила о сборе средств для спортсмена Вячеслава Макогона, у которого диагностировали рак желудка. Все бы ничего, но 50-летний бодибилдер регулярно посещал россию, а также ездил на турниры к боевикам "ДНР" во время войны на Донбассе. Недавно в бою против российских оккупантов погиб известный украинский бодибилдер.

На это на своем telegram-канале обратил внимание украинский блогер и полковник ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц). Из-за скандала ФББУ убрала публикацию, но "интернет помнит все".

Удаленная публикация со страницы ФББУ

"Федерация бодибилдинга, ау? Вы кому деньги там собираете? Тому кто поддерживает ор*ов, оккупацию и не только. Зайдите на его инстаграм, чтобы потом не удивлялись. Дно с каждым днем ​​все больше и больше пробивается. ПС. Сообщение о сборе убрали", — написал Штефан.

Анатолий также прикрепил снимки, на которых Вячеслав хвастается поездками на оккупированные россией территории. Также спортсмен отдыхал в рф во время войны на Донбассе. К слову, вскоре Макогон закрыл доступ к своим соцсетям.

Пользователи до сих пор пишут в ФББУ с требованием прояснить ситуацию.

Ранее сообщалось, что украинская спортсменка Екатерина Ищенко оказалась в числе победителей мирового рейтинга Международной федерации фитнеса и бодибилдинга.

Напомним, украинская спортсменка Анастасия Воскресенская блестяще выступила на Кубке мира по бодибилдингу и фитнесу в Испании.