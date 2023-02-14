Капитан сборной Турции погиб вместе с сыном: беременную жену ищут под завалами

Джемаль Кютахья был известным в стране гандболистом

В результате разбора завалов в городе Кахраманмараш найдены мертвыми капитан сборной Турции по гандболу Джемаль Кютахья и его 5-летний сын Чинар Кютахья. Ранее жертвой землетрясения стал вратарь клуба "Ени Малатьяспор".

"Мы глубоко опечалены тем, что капитан национальной мужской сборной по гандболу и национальной сборной по пляжному гандболу Джемаль Кютахья и его 5-летний сын Чинар Кютахья, которые оставались под завалами в доме, где они жили, скончались.

Турецкая федерация гандбола всегда будет хранить память о человеке, который представлял нашу страну на самом высоком уровне в качестве капитана нашей сборной. Выражаем наши соболезнования всем скорбящим родственникам.

Жена покойного Джемаля Кютахья, находящаяся на четвертом месяце беременности, Пелин Кютахья и свекровь Нуртен Мутлу, которые оказались под теми же завалами, до сих пор не найдены", — говорится в заявлении Турецкой федерации гандбола.

Напомним, что среди тех, кто пережил землетрясение была и украинская теннисистка Дарья Лопатецкая. Она приехала в Турцию на турнир серии ITF.

Долгое время была неизвестна судьба игрока сборной Ганы Кристиана Атсу, который сейчас выступает за турецкий "Хатайспор". Накануне тренер "Хатайспора" Волкан Демирель расплакался в прямом эфире, призывая помочь пострадавшим.

Как потом оказалось, Атсу оказался под завалами разрушенной гостиницы. К счастью, спасателям удалось вытащить футболиста оттуда. Он с травмами был доставлен в больницу, однако жизни Кристиана ничто не угрожает.