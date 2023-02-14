Город в Турции полностью уцелел в эпицентре землетрясения: мэр раскрыл секрет

Мэр города отказался потакать незаконным застройщикам

В Турции город Эрзинь полностью уцелел в эпицентре землетрясения. Не обрушился ни один дом. Он расположен в самом эпицентре катаклизма, в провинции Хатай, где насчитывается уже более 30 тысяч жертв и где под завалами обнаружили погибшую украинскую семью.

Причиной стало не чудо или удача, считает мэр города Эрзинь Оккеш Эльмасоглу. Как рассказал он телеканалу NBE TV, в городе нет нелегальной застройки. Поэтому Эрзинь с населением 42 тыс. человек не только уцелела, но и избежала человеческих жертв. Ни один местный житель в результате землетрясений не погиб.

"У нас не было ни человеческих жертв, ни травм, ни оползней", — сказал Эльмасоглу. Это при том, что соседние города Османия – 20 км к северу, Хатай – 110 км к югу серьезно пострадали.

По словам главы города, он за время своего правления решительно запрещал какие-либо нарушения стандартов строительства. Подчеркнул, что у его родственников тоже не было разрешения строить без лицензии, а все строительные нормы тщательно проверялись. Это при том, что застройщики и другие лица ругали его за такую неуступчивость, но 44-летний чиновник и не собирался уступать.

"Даже если невозможно предотвратить это на 100%, можно сократить размах. Я не пошел на компромисс, и это стоило мне ссоры со многими людьми. Зато моя совесть чиста", — сказал Эльмасоглу.

В итоге все здания 40-тысячного города уцелели, хотя они имеют повреждения после землетрясения. Известно, что предыдущий мэр тоже строго относился к строительным нормам. Соответственно в Эрзине все постройки стоят отдельно друг от друга, не имеют много этажей, зато крепче сделаны.

Напомним, что разрушительные землетрясения, магнитуда которых достигала 7,8 из 10, произошли в ночь на 6 февраля. Недавно среди погибших нашли капитана сборной Турции вместе с его сыном. В результате землетрясения в земле образовалась трещина 200 метров в ширину.