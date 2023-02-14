Місто в Туреччині повністю вціліло в епіцентрі землетрусу: мер розкрив секрет

Мер міста відмовився потурати незаконним забудовникам

У Туреччині місто Ерзінь повністю вціліло в епіцентрі землетрусу. Не завалився жоден будинок. Воно розташоване в самому епіцентрі катаклізму, у провінції Хатай, де налічується вже понад 30 тисяч жертв і де під завалами виявили загиблу українську родину.

Причиною є не диво чи удача, вважає мер міста Ерзінь Оккеш Эльмасоглу. Як розповів він телеканалу NBE TV, у місті немає нелегальної забудови. Тому Ерзінь з населенням 42 тис. людей не тільки вціліла, а й уникнула людських жертв. Жоден місцевий житель унаслідок землетрусів не загинув.

"У нас не було ні людських жертв, ні травм, ні обвалів", — сказав Ельмасоглу. Це при тому, що сусідні міста Османія — 20 км на північ, Хатай — 110 км на південь серйозно постраждали.

За словами очільника міста, він за час свого правління рішуче забороняв будь-які порушення стандартів будівництва. Підкреслив, що його родичі теж не мали дозволу будувати без ліцензії, а усі будівельні норми ретельно перевірялися. Це при тому, що забудовники та інші особи лаяли його за таку непоступливість, але 44-річний чиновник не поступався.

"Навіть якщо неможливо запобігти цьому на 100%, можна скоротити розмах. Я не пішов на компроміс, і це коштувало мені сварки з багатьма людьми. Зате моє сумління чисте", — сказав Ельмасоглу.

У підсумку всі будівлі 40 тисячного міста вціліли, хоча вони мають ушкодження після землетрусу. Відомо, що попередній мер теж суворо ставився до будівельних норм. Відповідно в Ерзіні усі будівлі стоять окремо одна від одної, не мають багато поверхів, зате міцніше зроблені.

Нагадаємо, що руйнівні землетруси, магнітуда яких сягала 7,8 із 10, сталися в ніч проти 6 лютого. Нещодавно серед загиблих знайшли капітана збірної Туреччини разом із його сином. Унаслідок землетрусу в землі утворилася тріщина 200 метрів завширшки.