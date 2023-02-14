Стала відома кількість загиблих українців у Туреччині - в МЗС назвали сумну цифру

Сімох українців досі шукають рятувальники

Унаслідок землетрусу в Туреччині загинули 5 українців, ще 7 вважаються зниклими. Нагадаємо, що сьогодні повідомили про загибель жінки з двома маленькими синами, яка родом із Запоріжжя.

Як повідомив речник МЗС Олег Ніколенко на своїй сторінці у фейсбуці, на місці трагедії загалом вдалося розшукати 136 громадян та евакуювати 37 громадян України. З-під завалів врятували 10 українців. Ще 7 вважаються зниклими, а їхні пошуки тривають. Двоє можуть бути під завалами, їхніми пошуками займаються українські підрозділи ДСНС. Також одного українця госпіталізували. Його стан наразі стабільний.

"На жаль, внаслідок землетрусу загинули 5 громадян України, зокрема родина із Запоріжжя. Посольство вживає заходів задля підготовки репатріації тіл загиблих", — розповів представник міністерства.

За словами Ніколенка, українські дипломати продовжують допомагати своїм землякам на півдні Туреччини. У зону стихійного лиха вирушає друга група консулів, аби на місці координувати пошуки зниклих громадян та надавати сприяння постраждалим. Також консули будуть забезпечувати евакуацію українців до інших турецьких регіонів та України.

Нагадаємо, що за даними турецької влади внаслідок землетрусу загинули майже 32 тисячі громадян країни. Це не враховуючи загиблих мешканців Сирії. З регіону в інші провінції евакуювали 200 тисяч постраждалих від стихії.

Водночас в регіоні, який найбільше постраждав від землетрусу, виявили неушкоджене місто, де вціліли усі будинки. Також під завалами виявили загиблими капітана збірної Туреччини та його сина.