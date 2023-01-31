ЕС может вскоре значительно упростить жизнь украинским беженцам: о чем речь

Покупать карту местного оператора в ЕС больше не придется

Гражданам Украины вскоре не придется платить за роуминг, находясь в странах Европейского союза.

Как во вторник, 31 января, сообщил в своем Twitter журналист "Радио свобода" Рикард Йозвяк, соответствующая норма может быть принята уже к концу текущего года.

"Высокопоставленный чиновник ЕС говорит, что законодательство, разрешающее Украине быть частью зоны без мобильного роуминга в ЕС, может быть принято уже в этом году", — написал журналист.

Как известно в ЕС с 2017 года действует соглашение, которое позволяет жителям стран союза пользоваться услугами своих мобильных операторов на территории других стран без дополнительных расходов на связь.

Если норма вступит в силу и для Украины, то нашим согражданам тоже не придется покупать карту местного оператора находясь за границей.

Стоит отметить, что 24 апреля Украина и ЕС подписали соглашение о снижении тарифов для беженцев, чтобы те могли пользоваться возможностью связаться с родственниками без оплаты услуг роуминга. В июле того же года соглашение было продлено.