В ЕС намерены запретить несъемные аккумуляторы в смартфонах: чем это грозит

Нововведение повысит экологичность гаджетов, но снизит их защищенность

Большинство пользователей смартфонов, уже, вероятно, забыли, что в первые годы мобильной связи, когда на рынке царствовали телефоны модели Nokia "неубиенный кирпич" или подобные ему производства Sony Ericsson, аккумулятор легко вынимался и вставлялся, и лайфаки о том, как избежать переохлаждения батареи на морозе были практически не нужны. В крайнем случае, можно было пойти в магазин и купить новый.

Теперь же, похоже, романтика начала двухтысячных возвращается, по крайней мере, для жителей ЕС (и, соответственно, для украинцев).

Дело в том, что Европарламент опубликовал новые правила, связанные с оборотом и заменой АКБ в портативных устройствах. Один из пунктов предписывает изменить конструкцию электроники так, чтобы владельцы самостоятельно могли извлекать и заменять батареи, пишет "Лайфхакер".

Что предлагают в ЕС

Инициатива направлена на повышение экологичности и ремонтопригодности современной техники. Она в ближайшие годы начнёт действовать для всех типов батарей в Европе, включая не только смартфоны, но и аккумуляторы для машин с ДВС, а также элементы питания для электромобилей.

Отслужившие свой срок АКБ можно будет беспрепятственно заменить самому, не обращаясь в сервисные центры. На реализацию такой возможности предприятиям даётся 3,5 года. Она упростит сбор и утилизацию компонентов. Согласно документу, к 2023 году компании обяжут перерабатывать до 45% использованных портативных батарей, к 2027-му — 63%, а к 2030-му — 73%. При производстве новых изделий предусматривается применение определённого процента переработанных материалов: кобальта, свинца, лития и никеля.

Кроме того, регуляторы введут систему информирования потребителей с помощью наклеек и QR-кодов на аккумуляторах. Через них можно будет узнать о ёмкости, долговечности и даже химическом составе батарей. Чтобы вступить в силу, правила должны быть окончательно одобрены Европарламентом. Ранее Евросоюз успешно принял законы о USB-C и сторонних приложениях, так что и эти требования вполне могут внедрить на практике.

Плюсы и минусы

По мнению законодателей, устройства со съёмными АКБ более долговечны и позволяют обновлять технику реже, тем самым защищая окружающую среду. Процедура замены аккумуляторов станет проще. А производители научатся эффективнее распределять ресурсы, делая батареи более пригодными для повторного использования.

Но есть и недостатки. В случае с актуальными смартфонами цельные корпуса используются не просто так. Если вернуть съёмные крышки и АКБ, пострадает пыле- и влагозащита гаджетов. Возможно, придумают специальный водозащищённый отсек для элементов питания. Однако для его внедрения необходимо серьёзно переработать конструкции и шасси, на основе которых изготавливаются все современные телефоны. В итоге оплачивать затраты на такие изменения придётся потребителям.

Ранее сообщалось о том, какие обои выбрать для смартфона, чтобы не садить батарею.