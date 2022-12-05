Какие обои для телефона выбрать, чтобы не "сажать" батарею: мало кто знает об этом

При выборе настроек дисплея учитывайте кое-какие нюансы

Аккумулятор мобильного телефона может разряжаться слишком быстро не только из-за программ, "пожирающих" энергию, а и даже из-за фоновой картинки. Если подходить к выбору обоев на смартфон избирательно, то вы сможете значительно сэкономить заряд.

Чтобы телефон разряжался медленнее, возьмите на вооружение простейший лайфхак. Его суть в том, чтобы установить на заставку черный экран, пишет ресурс highload. Такая рекомендация, в частности, относится и к владельцам iPhone.

Так, полностью черный фон не будет вас отвлекать, а телефон не станет восприниматься, словно блестящая побрякушка, требующая постоянно вашего внимания.

Черный экран может сэкономить до 60% заряда батареи, если говорить об экранах OLED (такие у большинства новых моделей iPhone). Как изменить настройки:

Settings > Wallpaper > Choose a New Wallpaper > Stills (черные обои в конце списка)

Также может подойти вариант с разноцветными полосами на черном фоне.

Тогда как красный, зеленый, синий, белый и другие цвета будут больше разряжать смартфон, чем черный. Если же вам не хочется отказываться от ярких заставок, то вы можете чередовать настройки дисплея, устанавливая то красочное фото, то черный фон.

Ранее "Телеграф" рассказывал, можно ли заряжать "айфон" в чехле и почему важно обратить внимание на этот нюанс.