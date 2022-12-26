У ЄС мають намір заборонити незнімні акумулятори у смартфонах: чим це загрожує

Нововведення підвищить екологічність гаджетів, але зменшить їх захищеність

Більшість користувачів смартфонів, вже, ймовірно, забули, що в перші роки мобільного зв’язку, коли на ринку панували телефони моделі Nokia "невбивна цеглина" або подібні до них виробництва Sony Ericsson, акумулятор у яких легко виймався і вставлявся, і лайфаки про те, як уникнути переохолодження батареї на морозі були мало потрібні. В крайньому випадку можна було піти в магазин і купити новий.

Тепер же, схоже, романтика початку двохтисячних повертається принаймні для мешканців ЄС (і відповідно для українців).

Справа в тому, що Європарламент опублікував нові правила, пов’язані з обігом та заміною АКБ у портативних пристроях. Один із пунктів наказує змінити конструкцію електроніки так, щоб власники самостійно могли виймати та замінювати батареї, пише "Лайфхакер".

Що пропонують у ЄС

Ініціатива спрямована на підвищення екологічності та ремонтопридатності сучасної техніки. Вона найближчими роками почне діяти для всіх типів батарей у Європі, включаючи не лише смартфони, а й акумулятори для машин із ДВЗ, а також елементи живлення для електромобілів.

АКБ, що відслужили свій термін, можна буде безперешкодно замінити самому, не звертаючись до сервісних центрів. На реалізацію такої можливості підприємствам надається 3,5 роки. Вона спростить збирання та утилізацію компонентів. Згідно з документом, до 2023 року компанії зобов’яжуть переробляти до 45% використаних портативних батарей, до 2027-го — 63%, а до 2030-го — 73%. При виробництві нових виробів передбачається застосування певного відсотка перероблених матеріалів: кобальту, свинцю, літію та нікелю.

Крім того, регулятори введуть систему інформування споживачів за допомогою наклейок та QR-кодів на акумуляторах. Через них можна буде дізнатися про ємність, довговічність і навіть хімічний склад батарей. Щоб набути чинності, правила мають бути схвалені Європарламентом. Раніше Євросоюз успішно ухвалив закони про USB-C та сторонні програми, так що і ці вимоги цілком можуть впровадити на практиці.

Плюси і мінуси

На думку законодавців, пристрої зі знімними АКБ довговічніші і дозволяють оновлювати техніку рідше, тим самим захищаючи довкілля. Процедура заміни акумуляторів стане простішою. А виробники навчаться ефективно розподіляти ресурси, роблячи батареї більш придатними для повторного використання.

Але є недоліки. У разі актуальних смартфонів цілісні корпуси використовуються не просто так. Якщо повернути знімні кришки та АКБ, постраждає пило- та вологозахист гаджетів. Можливо, вигадають спеціальний водозахищений відсік для елементів живлення. Однак для його впровадження необхідно серйозно переробити конструкції та шасі, на основі яких виготовляються усі сучасні телефони. У результаті оплачувати витрати на такі зміни доведеться споживачам.

Раніше повідомлялося про те, які шпалери вибрати для смартфона, щоби не садити батарею.