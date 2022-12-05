Які шпалери для телефону вибрати, щоб не "саджати" батарею: мало хто знає про це

При виборі налаштувань дисплея враховуйте деякі нюанси

Акумулятор мобільного телефону може розряджатися занадто швидко не тільки через програми, що "пожирають" енергію, а навіть через фонову картинку. Якщо підходити до вибору шпалер на смартфон вибірково, ви зможете значно заощадити заряд.

Щоб телефон розряджався повільніше, візьміть на озброєння найпростіший лайфхак. Його суть у тому, щоб встановити на заставку чорний екран, пише ресурс highload. Така рекомендація, зокрема, стосується і власників iPhone.

Так, повністю чорне тло не буде вас відволікати, а телефон не сприйматиметься, немов блискуче брязкальце, що вимагає постійно вашої уваги.

Чорний екран може заощадити до 60% заряду батареї, якщо говорити про екрани OLED (такі у більшості нових моделей iPhone). Як змінити налаштування:

Settings > Wallpaper > Choose a New Wallpaper > Stills (чорні шпалери в кінці списку)

Також може підійти варіант із різнокольоровими смугами на чорному тлі.

Тоді як червоний, зелений, синій, білий та інші кольори більше розряджатимуть смартфон, ніж чорний. Якщо вам не хочеться відмовлятися від яскравих заставок, то ви можете чергувати налаштування дисплея, встановлюючи то барвисте фото, то чорне тло.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи можна заряджати "айфон" у чохлі й чому важливо звернути увагу на цей нюанс.