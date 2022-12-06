Класти телефон у морозилку не потрібно: чотири способи охолодити батарею під час заряджання
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Смартфон дуже чутливий до температури, будь вона низька або висока
Кожен із нас хоч раз стикався з тим, що мобільний телефон починає "гальмувати" на морозі. Пам’ятайте, що екстремальні температури – головні вороги акумуляторів наших гаджетів. Щоб батарея прослужила довше, не піддавайте його впливу екстремальних високих температур або холоду.
В ідеалі слід взагалі уникати екстремальних температур, особливо під час заряджання пристрою, пише textmagic. У мережі гуляє міф про те, що зберігання телефону в морозильній камері якось покращить стан батареї. Насправді багаторазова зарядка телефону при негативних температурах призведе до незворотного пошкодження акумулятора.
Ви могли помітити, що при використанні смартфона на вулиці в морозні зимові дні батарея швидко сідає. Є кілька лайфхаків, щоб охолодити акумулятор під час заряджання телефону:
- Дістаньте телефон із чохла. Чохли можуть викликати проблеми з нагріванням, бо пристрій менше піддається впливу повітря, а це уповільнює процес охолодження.
- Не заряджайте телефон у місцях із поганою вентиляцією. Обов’язково заряджайте гаджет у прохолодному та сухому місці.
- Не використовуйте телефон протягом тривалого часу під час заряджання. Тепло, яке виділяється екраном та іншими компонентами, додаватиметься до тепла зарядки і потенційно може пошкодити акумулятор. Ви також можете зменшити кількість програм, що працюють у фоновому режимі, і яскравість екрана або вимкнути служби визначення місцезнаходження.
- Увімкніть режим польоту. Це запобігає перегріву акумулятора та прискорить зарядку телефону. Режим польоту заощаджує заряд батареї, автоматично вимикаючи стільникові дані. Крім того, ваш гаджет швидше заряджається в режимі зниженого споживання енергії.
Додамо, що влітку не варто допускати перегрівання смартфона. Наприклад, залишати гаджет на сонці під час пляжного відпочинку або класти на панель приладів автомобіля. Будь-яке місце, яке знаходиться прямо під сонячним промінням, пошкодить пристрій. Якщо ваш телефон буде заряджатися в теплі, це ще гірше. Намагайтеся тримати смартфон у тіні або принаймні накрити матеріалом, який поглинатиме менше сонячного тепла.
Раніше "Телеграф" розповідав, чому телефон може перегріватися під час заряджання.