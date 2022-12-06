Класти телефон у морозилку не потрібно: чотири способи охолодити батарею під час заряджання

Смартфон дуже чутливий до температури, будь вона низька або висока

Кожен із нас хоч раз стикався з тим, що мобільний телефон починає "гальмувати" на морозі. Пам’ятайте, що екстремальні температури – головні вороги акумуляторів наших гаджетів. Щоб батарея прослужила довше, не піддавайте його впливу екстремальних високих температур або холоду.

В ідеалі слід взагалі уникати екстремальних температур, особливо під час заряджання пристрою, пише textmagic. У мережі гуляє міф про те, що зберігання телефону в морозильній камері якось покращить стан батареї. Насправді багаторазова зарядка телефону при негативних температурах призведе до незворотного пошкодження акумулятора.

Ви могли помітити, що при використанні смартфона на вулиці в морозні зимові дні батарея швидко сідає. Є кілька лайфхаків, щоб охолодити акумулятор під час заряджання телефону:

Дістаньте телефон із чохла. Чохли можуть викликати проблеми з нагріванням, бо пристрій менше піддається впливу повітря, а це уповільнює процес охолодження.

Чохли можуть викликати проблеми з нагріванням, бо пристрій менше піддається впливу повітря, а це уповільнює процес охолодження. Не заряджайте телефон у місцях із поганою вентиляцією. Обов’язково заряджайте гаджет у прохолодному та сухому місці.

Обов’язково заряджайте гаджет у прохолодному та сухому місці. Не використовуйте телефон протягом тривалого часу під час заряджання. Тепло, яке виділяється екраном та іншими компонентами, додаватиметься до тепла зарядки і потенційно може пошкодити акумулятор. Ви також можете зменшити кількість програм, що працюють у фоновому режимі, і яскравість екрана або вимкнути служби визначення місцезнаходження.

Тепло, яке виділяється екраном та іншими компонентами, додаватиметься до тепла зарядки і потенційно може пошкодити акумулятор. Ви також можете зменшити кількість програм, що працюють у фоновому режимі, і яскравість екрана або вимкнути служби визначення місцезнаходження. Увімкніть режим польоту. Це запобігає перегріву акумулятора та прискорить зарядку телефону. Режим польоту заощаджує заряд батареї, автоматично вимикаючи стільникові дані. Крім того, ваш гаджет швидше заряджається в режимі зниженого споживання енергії.

Додамо, що влітку не варто допускати перегрівання смартфона. Наприклад, залишати гаджет на сонці під час пляжного відпочинку або класти на панель приладів автомобіля. Будь-яке місце, яке знаходиться прямо під сонячним промінням, пошкодить пристрій. Якщо ваш телефон буде заряджатися в теплі, це ще гірше. Намагайтеся тримати смартфон у тіні або принаймні накрити матеріалом, який поглинатиме менше сонячного тепла.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому телефон може перегріватися під час заряджання.